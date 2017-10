PEC Zwolle klopt amateurs van Kozakken Boys pas in de verlenging

Met veel moeite heeft PEC Zwolle dinsdagavond de achtste finales van de KNVB-beker bereikt. Op eigen veld was het treffen met tweededivisionist Kozakken Boys zeker geen appeltje eitje. Er moest zelfs een verlenging aan te pas komen: 3-2.

Daar leek het in het begin niet op. Het gewenste vroege doelpunt voor PEC Zwolle viel al na acht minuten spelen. Younes Namli passeerde doelman Nils den Hartog met een volley (1-0).

PEC Zwolle nam het bekertreffen met de amateurs uit Werkendam sowieso serieus. Zo trainde de huidige nummer vier van de eredivisie maandag besloten en wilde trainer John van 't Schip niets loslaten over zijn opstelling. De oefenmeester had zijn ploeg ten opzichte van NAC Breda-uit uiteindelijk op drie plekken gewijzigd. Mickey van der Hart stond onder de lat, Philippe Sandler verving Dirk Marcellis en Erik Bakker stond in plaats van Rick Dekker op het Zwolse middenveld.

Na de rappe goal van Namli kreeg PEC Zwolle kansen op een grotere voorsprong, maar het was niet zo dat Kozakken Boys de poorten open zette. De kansenregen bleef uit. De tweededivisionist werd voor rust zelfs gevaarlijk, maar Van der Hart bracht redding.

Tweede helft

Na rust, net nadat PEC Zwolle via Namli en Piotr Parzyszek twee dotten van kansen had gemist, kwam Kozakken Boys verrassend op gelijke hoogte. Ahmed El Azzouti bracht het bomvolle uitvak in euforie (1-1).

Na de gelijkmaker nam het ongeduld toe bij PEC Zwolle, maar een kwartier voor tijd viel toch de treffer waar bijna het hele stadion naar smachtte. Uit een van de vele vrije trappen krulde verdediger Sandler fraai raak. Het doelpunt zorgde even voor opluchting in het stadion, maar toen had nog niemand gerekend op Gwaeron Stout. Een minuut voor tijd bracht hij Kozakken Boys met een fraai schot voor de tweede keer op de avond helemaal terug in de wedstrijd (2-2).

Verlenging

Hoe serieus PEC Zwolle het bekerduel ook nam, aan een verlenging ontkwam het team van Van 't Schip niet. Daarin werd de thuisploeg gevaarlijk via invallers Wouter Marinus en Terell Ondaan en basisspeler Nicolas Freire. Aan de andere kant haalde Ryan Thomas een bal van de lijn.

De spanning nam toe in Zwolle, net als het ongeduld op de tribunes. Maar in de laatste minuut van de eerste helft van de verlenging kreeg PEC een strafschop van de jonge scheidsrechter Joey Kooij. Erik Bakker mist zelden, ook vanavond schoot hij feilloos raak (3-2). Het bleek de sleutel tot de volgende bekerronde, de achtste finales in december.

PEC Zwolle-Kozakken Boys 3-2 n.v. (1-0). 8. Younes Namli 1-0, 52. Ahmed El Azzouti 1-1, 77. Philippe Sandler 2-1, 89. Gwaeron Stout 2-2, 105+2. Erik Bakker 3-2 (strafschop).