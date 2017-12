PEC Zwolle knokt zich naar punt tegen FC Utrecht

Het was koud, guur, glad. ,,Pas op met juichen", waarschuwde de stadionspeaker van PEC Zwolle vlak voor aanvang. Ook al was er reeds uitvoerig gestrooid op de tribunes. Maar juichen, nee, daar kwam lange tijd weinig van in het Mac3Park Stadion.

Niet heel gevaarlijk

Bij de eerste echte kans, pas na 29 minuten spelen, stuitte vleugelspeler Namli op FC Utrecht-doelman Jensen. Rond dat moment nam PEC Zwolle het heft in handen, zonder heel gevaarlijk te worden. FC Utrecht dacht: dan doen wij het maar. Na een voorzet van Ayoub, die de hele week ziek was, gleed Van de Streek de bal binnen: 0-1.

Twintig minuten eerder hadden de fans van PEC Zwolle een hartverwarmend eerbetoon in petto voor de vorige week overleden clubicoon Dries Jans. In de twaalfde minuut gingen de telefoonlampjes aan, het was een indrukwekkend gezicht. Zoon Ron was ook aanwezig in het stadion.

Strompelen

Hij zag PEC Zwolle strompelen voor rust. Al had de ploeg na de goal van Utrecht meteen kunnen reageren. Na een botsing tussen Jensen en Leeuwin (FC Utrecht) kreeg Saymak vrije doortocht. De middenvelder zag zijn inzet van de lijn gehaald worden door verdediger Janssen. Kort daarna moest Leeuwin, geblesseerd aan zijn hoofd, per brancard het veld verlaten. FC Utrecht verzuimde vervolgens via de gevaarlijke Kerk uit te lopen naar 0-2.

Wissels

Na een uur vond PEC-trainer John van 't Schip het welletjes. PEC Zwolle voetbalde slordig, bijna onherkenbaar. Bakker kwam voor Freire, Ondaan verving de tegenvallende Nijland. Dekker, middenvelder van origine, verkaste door de wissels naar het centrum van de verdediging.

Het bracht in elk geval weer wat vuur in de ploeg. Kansjes waren er, de goal bleef uit. Onder meer Mokhtar kreeg de bal er niet in. Tot minuut 83. Saymak schoot de bal strak in de verre hoek en bracht PEC Zwolle verdiend op gelijke hoogte: 1-1.

PEC Zwolle-FC Utrecht 0-1 (0-1). 33. Sander van de Streek 0-1, 83. Mustafa Saymak 1-1.