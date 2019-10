PEC Zwolle komt weer eens tot scoren en wint belangrijke kelderkraker

De voorzet van Mustafa Saymak was prachtig, de kopbal van Iliass Bel Hassani viel strak in de hoek. Zo maakte PEC thuis tegen ADO een einde aan de doelpuntendroogte. Tot die goal was Gustavo Hamer, in blessuretijd tegen RKC Waalwijk, de laatst scorende speler van de Zwollenaren. Precies, alweer een poosje geleden.

De goal van Bel Hassani kon PEC zondagmiddag goed gebruiken, want de ploeg van trainer John Stegeman knokte in de openingsfase weer vooral tegen zichzelf. Al vroeg in de wedstrijd kwam ADO op 0-1 toen Michel Kramer de voorzet van Dion Malone tot doelpunt promoveerde.

Blessure Van Wermeskerken

PEC Zwolle, dat rechtsback Sai van Wermeskerken al na dertien minuten geblesseerd zag uitvallen, kwam zelf moeilijk tot kansen. De eerste serieuze mogelijkheid was voor Vito van Crooij, die stuitte op de uitgekomen Luuk Koopmans. Van Crooij stond sinds zijn blessure voor het eerst in de basis in een eredivisiewedstrijd.

Een basisplaats was er ook voor Yuta Nakayama, die centraal achterin speelde en Sam Kersten op de bank hield. Ook Dennis Johnsen en Lennart Thy raakten hun basisplaats kwijt.

Ingreep van de VAR

Twintig minuten voor tijd kwam PEC Zwolle op miraculeuze wijze op voorsprong. De intikker van Reza Ghoochannejhad werd in eerste instantie afgekeurd vanwege buitenspel, maar na ingrijpen van de VAR keurde scheidsrechter Serdar Gözübüyük de goal alsnog goed: 2-1. Vlak voor tijd maakte Pelle Clement, de man die zelden scoort, aan alle onzekerheid een einde door de bal in het lege doel te schuiven: 3-1.

Zo maakte PEC zondag niet alleen een einde aan de doelpuntendroogte, maar pakte het team van Stegeman ook weer eens drie heel broodnodige punten. Met een blik op het programma van de komende weken was dat ook de enige opdracht.

PEC Zwolle-ADO Den Haag 3-1 (1-1). 8. Kramer 0-1, 38. Bel Hassani 1-1, 73. Reza Ghoochannejhad 2-1, 89. Pelle Clement 3-1.

Opstelling: Mous; Van Wermeskerken (13. Bajselmani), Lachman, Nakayama, Paal; Hamer, Clement, Bel Hassani (77. Johnsen); Saymak, Ghoochannejhad (90. Kersten), Van Crooij.

Vooral de basisplaats van Yuta Nakayama is verrassend. De Japanse verdediger vervangt Sam Kersten. De van Den Bosch overgenomen verdediger leek zich de voorbije weken nog aan de malaise bij PEC te onttrekken. Nakayama herstelde de voorbije twee maanden van een botsing tijdens de training en een getrokken verstandskies.

Naast Nakayama heeft ook Kenneth Paal de ziekenboeg verlaten. De linksback keert na een liesblessure terug in het elftal. Daardoor schuift Sai van Wermeskerken naar de rechterflank, waar voor de interlandperiode Gustavo Hamer nog stond geposteerd. Hamer viel in Friesland uit met een hamstringblessure, maar blijkt fit genoeg om te spelen. Dat mag hij tegen ADO doen op zijn vertrouwde plek voor de defensie.

Dennis Johnsen is zijn plek kwijt aan Vito van Crooij. Die vleugelspits revalideerde sinds de competitiestart van buikwandklachten en deed de afgelopen weken ritme op met invalbeurten bij de hoofdmacht en speeltijd bij de beloften.

De positie van rechtsbuiten wordt in de kelderkraker met tegen ADO niet bezet door Mustafa Saymak. Iliass Bel Hassani begint daardoor als diepste middenvelder. Reserve-aanvoerder Lennart Thy moet daardoor voor het eerst dit seizoen genoegen nemen met een reserverol. Reza Ghoochannejhad blijft de spits bij PEC.

Logica

Zo wijzigt Stegeman, niet voor het eerst dit seizoen, zijn elftal op meerdere plaatsen. ,,We hebben veel wisselingen gehad”, vervolgt Stegeman. ,,Soms ontkom je daar niet aan. Als je spelers mist, ga je schuiven. Dat is vervelend. De afgelopen tijd heeft bij mij de machine op volle toeren gedraaid. Ik heb ‘logica op papier gezet’, teruggekeken hoe dingen zijn gegaan.”

,,Er komen steeds meer spelers terug. Goede spelers. Daardoor gaat het niveau omhoog en neemt de concurrentiestrijd toe", vervolgde Stegeman vrijdag tijdens het persmoment, toen hij zijn formatie nog niet prijs wilde geven. ,