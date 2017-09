PEC Zwolle krijgt buurman al drie jaar niet klein

PEC Zwolle wacht al vijf duels op een overwinning op Heracles in de eredivisie. Drie jaar geleden werd de buurman uit Almelo voor het laatst verslagen.

Van alle eredivisieclubs troffen PEC en Heracles elkaar het minst vaak op het hoogste. In tien ontmoetingen was de Zwolse club twee keer de sterkste. Van geen van de huidige eredivisieclubs won PEC in het verleden minder vaak.

In de laatste vijf onderlinge confrontaties pakte PEC één van de mogelijke vijftien punten. De laatste zege op Heracles dateert van bijna drie jaar geleden. Op 27 september 2014 werden de bezoekers in Zwolle met 4-2 verslagen.

Bram van Polen, Mustafa Saymak en Ryan Thomas verschijnen zaterdag waarschijnlijk, net als toen, aan de aftrap bij PEC. Alle elf basisspelers van Heracles zijn de afgelopen drie jaar vertrokken of gestopt met voetballen. Bart van Hintum keert zaterdag in het shirt van Heracles terug op het oude nest in Zwolle.

Samuel Armenteros was het afgelopen seizoen tijdens beide onderlinge ontmoetingen de grote plaaggeest van PEC. De naar Italië getransfereerde spits bezorgde Heracles in Zwolle met twee treffers de zege (1-2) en was eerder in eigen huis ook een keer trefzeker (3-0).