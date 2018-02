PEC Zwolle krijgt in Almelo te maken met Bas Nijhuis

Machteloos PEC Zwolle buigt het hoofd voor veel te sterk Ajax

18 februari PEC Zwolle is er zondagavond in eigen huis niet in geslaagd om te stunten tegen een veel te sterk Ajax. Het elftal van trainer John van ’t Schip mocht met de bescheiden 0-1 nederlaag – de vierde Zwolse verliespartij in de afgelopen vijf eredivisieduels - de handen nog dichtknijpen.