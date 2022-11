PEC Zwolle krijgt opnieuw boete vanwege wangedrag fans

PEC Zwolle speelt in Spanje tegen KV Oostende

PEC Zwolle speelt tijdens het trainingskamp in Spanje van komende week een oefenwedstrijd tegen KV Oostende, de nummer veertien van de Belgische Jupiler Pro League. De wedstrijd wordt zaterdag 3 december om 12.00 uur gespeeld in de Pinatar Arena in San Pedro del Pinatar.

25 november