PEC Zwolle krijgt weer het deksel op de neus in blessuretijd, wrede nederlaag tegen Vitesse

Wat mag er verwacht worden van een uitgekleed elftal, waar de helft van de selectiespelers is weggevallen. PEC Zwolle speelde tegen Vitesse met ‘das letzte Aufgebot’, zoals dat heet. De tien afwezigen kregen halverwege de eerste helft ook nog eens gezelschap van Dean Huiberts, die met een bovenbeenblessure vervangen moest worden. Tot in de blessuretijd had de gehavende ploeg zicht op een gelijkspel, toen ging het - niet voor het eerst - mis: 2-1.

PEC-trainer Bert Konterman gunde Rav van den Berg (16), het broertje van Sepp, zijn debuut in een defensie met drie man, Thomas van den Belt (19) had op het middenveld voor het eerst een basisplaats. De coach wil talenten graag een kans gegeven met het oog op volgend seizoen, maar werd daar nu ook door gedwongen.

Eerste kans

Van den Berg - 1.90 meter lang - had het vooral moeilijk als hij op de flanken belandde. Hij kon Armando Broja ook niet onder controle houden toen de Vitesse-spits door Thomas Bruns met een scherpe dieptepass was weggestuurd. Het doelpunt in de 27ste minuut ontstond in feite bij de eerste grote kans voor Vitesse, en dan ook nog eens na onnodig balverlies van Benson Manuel, die Huiberts moest vervangen.

Een tweede treffer van Broja - na een foutje van Van den Berg - werd vlak na rust afgekeurd wegens hands van Openda. Twee minuten later werd het wedstrijdbeeld op zijn kop gezet door Jesper Drost. De rechterspits kapte naar binnen om zijn linkerbeen te zoeken en was succesvol omdat bewaker Hajek alleen maar achteruit wandelde en Cornelisse ook niet wenste in te grijpen. Het was pas het tweede doelpunt van Drost in dit seizoen, en ook het tweede doelpunt tegen Vitesse na de eerdere treffer in december.

Uitgerekend Touré

Het doelpunt kwam hard aan bij Vitesse, dat weinig indruk meer maakte. En dat terwijl de ploeg van Thomas Letsch graag de aanval wilde openen op AZ, de nummer drie van de eredivisie. De wedstrijd bloedde dood. Maar in de blessuretijd zakte PEC toch door de hoeven. Omdat de voorzet van Tannane niet voorkomen kon worden, en invaller Touré kon inkoppen. Uitgerekend Touré, met een rode kaart de schlemiel van de eerste wedstrijd tussen beide teams in december.

PEC Zwolle verspeelde door de wrede nederlaag het zicht op de achtste plaats, omdat Heracles Almelo wel won van VVV. Erger was dat het weer eens verkeerd ging in de laatste minuut van de normale speeltijd, of nog later.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.