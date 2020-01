PEC Zwolle laat Bel Hassani transfer naar Al Wakrah in Qatar afronden

Geslaagde rentree captain Van Polen bij winnende start beloften in kampioens­pou­le

20 januari Bram van Polen heeft voor het eerst in twee maanden weer een wedstrijd gespeeld voor PEC Zwolle. De aanvoerder is hersteld van een enkelblessure en deed een uur mee in de met 1-0 gewonnen competitiewedstrijd van de beloften tegen Jong Willem II.