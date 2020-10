PEC Zwolle laat de overwinning in Waalwijk vlak voor tijd nog glippen

Vogeltjevrij stond de spits van RKC, en toch kon hij zomaar koppen en PEC Zwolle van de zege afhouden. Stokkers passeerde keeper Michael Zetterer en bezorgde RKC alsnog een punt. Niet nodig, want de beste kansen waren voor PEC, zowel voor rust als na rust.

Zo raakte PEC Zwolle de paal (Clint Leemans) en de lat (Yuta Nakayama) en werd daarnaast Kostas Lamprou diverse keren op de proef gesteld.

Ook in de tweede helft was PEC gevaarlijker dan RKC, na 64 minuten resulterend in de 0-1. Na goed doorzetten van Yuta Nakayama kwam de bal via Slobodan Tedic bij mede-invaller Reijnders terecht. De jonge voetballer van PEC dacht niet na en schoot de bal achter Lamprou. Niet veel later was aanvoerder Bram van Polen uit een corner dicht bij 0-2, maar nu kwam de keeper van RKC wel als sterkste uit de strijd.

Rentree Strieder en Clement

Het leek een mooie woensdagavond te worden voor PEC, dat amper wat weggaf en bovendien in de slotfase Rico Strieder zijn rentree zag maken. De middenvelder uit Duitsland liep in de voorbereiding een knieblessure op en was daardoor twee maanden uit de roulatie. Ook Pelle Clement, die al tijden sukkelt met zijn lies, maakte zijn eerste speelminuten van het seizoen.

Maar toen was daar het hoofd van Stokkers, in volledig vrijstaande positie, die de openingsgoal van Reijnders ongedaan maakte. ,,Hij stond in eerste instantie bij mij”, toonde Van Polen zich enigszins schuldbewust. ,,Dit had echt niet gehoeven. In de eerste helft hadden we al met 0-2 voor moeten staan. Deze hadden we moeten winnen. Maar in de laatste fase waren we niet dodelijk voor het doel, ikzelf overigens ook niet.”

RKC Waalwijk-PEC Zwolle 1-1 (0-0). 65. Reijnders 0-1, 86. Stokkers 1-1.

Opstelling: Zetterer; Bajselmani (90. Clement), Kersten, Van Polen, Van Wermeskerken; Nakayama, Saymak (75. Strieder), Drost (62. Reijnders); Leemans (75. Van Duinen), Ghoochannejhad (62. Tedic), Pherai.

