PEC Zwolle laat de supporters schrikken bij eredivisie-ouverture

Onbedoeld doelde hij meteen al op de eerste wedstrijd van het eredivisieseizoen. PEC Zwolle kwam na een misser van Willem II-doelman Timon Wellenreuther nog wel op voorsprong in eigen stadion. Lennart Thy rondde simpel af en maakte zo het allereerste doelpunt van het seizoen. Maar omdat ook de veel te speelse Dennis Johnsen de mist in ging, was het via Vangelis Pavlidis, die Xavier Mous al een paar keer had getest, rap gelijk (1-1). PEC Zwolle zocht zich toen al te pletter.