PEC Zwolle laat kans liggen en blijft laatste staan in de eredivisie

De tien van PEC hadden zaterdagavond afscheid kunnen nemen van de achttiende plaats in de eredivisie, maar het gelijkspel tegen NEC (1-1) was daarvoor niet voldoende.

Liefst 161 dagen stond PEC laatste in de eredivisie. Vaak troosteloos, al was er de afgelopen weken weer wat reden tot optimisme in Zwolle. De ploeg van trainer Dick Schreuder had zichzelf deze zaterdagavond van een mentale opsteker kunnen voorzien door afscheid te nemen van plek achttien in de eredivisie.

Zelfvertrouwen

De al bijna afgeschreven Zwollenaren knokten zich de afgelopen weken helemaal terug in de race om handhaving na overwinningen op Willem II (2-0) en SC Heerenveen (0-1). Zes punten in twee duels, het gaf de Overijsselse ploeg een behoorlijk pakket aan zelfvertrouwen terug.

Bij een overwinning op NEC kon PEC de rode lantaarn - voor een dag - overdragen aan Sparta Rotterdam. Fortuna Sittard voorbijstreven was al geen optie meer; de Limburgers klopten eerder op de avond het geplaagde SC Heerenveen met 2-0. Maar dan had PEC wel een thuiszege op NEC nodig, in een stadion dat eindelijk weer eens deels gevuld was met supporters. Die driepunter kwam er alleen niet.

Rode kaart voor Voet

De fans zagen hun favoriete ploeg razendsnel reageren op de 0-1 van NEC (goal van Bruijn). Amper een minuut later tekende Daishawn Redan voor de gelijkmaker. Veel meer zat er niet in voor PEC, dat via Oussama Darfalou nog wel een aardige kans op de zege kreeg. Dat kwam mede door de rode kaart van verdediger Siemen Voet, die simpelweg veel te laat was met zijn tackle en terecht van het veld werd gestuurd.

Dankzij het gelijkspel houdt PEC concurrenten Sparta en Fortuna in het vizier, al kunnen de Rotterdammers bij een stunt in de derby tegen Feyenoord - zondag 12.15 uur - uitlopen.

