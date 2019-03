PEC Zwolle laat uitgelezen kans op punt tegen Ajax liggen na late tegengoal

Na ruim een kwartier spelen trok Van der Hart, nadat hij een schot van Zakaria Labyad had gekeerd, ineens zijn handschoen uit. De keeper van PEC Zwolle wist toen al: einde wedstrijd. Vinger uit de kom. Een forse tegenvaller voor de ploeg van Stam, aangezien Van der Hart zondag tegen AZ nog de sterren van de hemel keepte. De Amsterdammer werd vervangen door routinier Diederik Boer, die in het verleden reservekeeper was van Ajax en dus terugkeerde in de Arena.

Het uitvallen van Van der Hart paste bij de mislukte eerste helft van PEC, waarin aanvallend zeer weinig werd afgedongen en Ajax via Dusan Tadic na een half uur verdiend op 1-0 kwam. De Servische uitblinker dook ineens op bij de tweede paal en verschalkte Boer.

Lef

Hoe anders was de tweede helft. PEC Zwolle kwam meer aan voetballen toe, toonde veel meer lef dan voor rust en kreeg kansjes via Zian Flemming en Thomas Lam. Maar scoren is al het hele seizoen een probleem bij PEC. De vorige drie competitieduels, tegen ADO Den Haag, De Graafschap en AZ, bleef de Zwolse teller telkens steken op 0.

Tot minuut 78. Na een combinatie met de sterk spelende Kingsley Ehizibue vond Vito van Crooij, tegen AZ nog gepasseerd door Stam, met buitenkantje rechts de verre hoek: 1-1. De gelijkmaker die eigenlijk de hele tweede helft al in de lucht hing.

Toch keerde PEC Zwolle zonder punten terug naar Overijssel. Ajax, opgezweept door het publiek, kon zich in de titelstrijd met PSV geen puntverlies permitteren en kwam vier minuten voor tijd op 2-1 via Daley Blind. De verdediger kopte de bal achter Boer en bezorgde zijn ploeg alsnog de zege. Die was helemaal veiliggesteld na de rode kaart van doelpuntenmaker Van Crooij, na een overtreding op Klaas-Jan Huntelaar.

Ajax-PEC Zwolle 2-1 (1-0). 32. Dusan Tadic 1-0, 78. Vito van Crooij 1-1, 86. Daley Blind 2-1.