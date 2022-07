PEC Zwolle legt neefje van oude bekende vast

PEC Zwolle wil middenvel­der Thomas van den Belt niet laten gaan: ‘Onbe­spreek­baar’

PEC-middenvelder Thomas van den Belt staat in de belangstelling van SC Cambuur, maar voor de Zwolse club is een vertrek van de 21-jarige speler onbespreekbaar. ,,Thomas is voor ons een sleutelspeler in de selectie”, stelt technisch directeur Marcel Boudesteyn.

22 juni