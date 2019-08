PEC Zwolle legt talent Jarno Westerman tot 2022 vast

Westerman was vorig seizoen nog actief in de O17-lichting van PEC Zwolle, maar mocht in de voorbereiding op voorspraak van assistent-trainer Henri van der Vegt aansluiten bij de hoofdmacht. Daarin maakte hij indruk op trainer John Stegeman. De rappe aanvaller was in het eerste oefenduel met FC Dalfsen meteen drie keer trefzeker en zag zijn verblijf in de selectie vervolgens verlengd worden.