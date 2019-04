PEC Zwolle legt zes speelsters vast voor komend seizoen

Doejaaren (20) is van de blijvers de speelster met de langste staat van dienst. De aanvalster is hersteld van een reeks blessures en scoorde dit seizoen acht keer. Verdediger Niens (19) speelde dit seizoen zestien wedstrijden in de eredivisie, en zit voor het derde jaar in de selectie. Collega Smid (19) is de laatste twee seizoenen een vaste waarde in de defensie.