PEC Zwolle licht optie van 18-jarige Quispel: ‘Ervaring opdoen en keihard werken’

Crisisex­pert uit Zwolle kraakt reddings­plan KNVB: ‘Zonder sponsoren gaan we het met 140 miljoen niet redden’

10 juni Het Nederlandse voetbal is niet gered als de politiek over de brug komt met de maximaal 140 miljoen die de KNVB in het reddingsplan heeft opgenomen. Dat stelt crisisexpert Gaston Sporre in de tweede aflevering van de Stentor-rubriek Sparre met Sporre.