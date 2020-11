PEC Zwolle lijdt miljoenenverlies door corona en stelt ‘Top 8-ambitie’ uit

De eredivisionist praat maandag sponsoren en supporters bij over de jaarcijfers van seizoen 2019/2020. Onder de streep is het zoals verwacht: het resultaat over het seizoen is met een verlies van 2,5 miljoen euro vrijwel gelijk aan het begrootte verlies van 2,3 miljoen. De club calculeerde dat een jaar geleden al in, vanwege investeringen in de jeugdopleiding. Ook worden transfers van spelers niet meegerekend in de begroting.