PEC Zwolle lijkt afscheid te nemen van clubicoon Van der Haar

Of het tot een nieuw contract en een langere samenwerking gaat komen, valt echter te bezien. De gesprekken tussen beloftencoach Van der Haar en technisch directeur Gerard Nijkamp hebben namelijk nog tot niet tot een nieuw takenpakket, laat staan een concrete aanbieding geleid. Dat er nog altijd geen duidelijkheid is over een hervormde voetbalpiramide en daarmee ook over de toekomst van het door Van der Haar getrainde Jong PEC Zwolle, helpt de gesprekken ook niet verder op gang.

,,Het kan twee kanten op”, stelt Nijkamp. ,,Of wij verder gaan met Albert, hangt er vanaf of hij wel of niet in het toekomstplaatje van de club past. Of we hem willen behouden zal de tijd leren. Ik wil er niet te veel over zeggen. We zijn met een groter plan bezig. Daarin praat ik liever over beleid dan het invullen van namen. Het belangrijkste is dat we de juiste keuze maken voor PEC Zwolle.”

Nijkamp wekt daarmee allesbehalve de indruk Van der Haar, die al 22 jaar verbonden is aan de club en meer dan 500 wedstrijden uitkwam voor het eerste elftal, koste wat kost voor PEC te willen behouden. Van der Haar moest vorig jaar plaatsmaken voor Dwight Lodeweges, als assistent-trainer bij het eerste elftal. Daardoor fungeerde hij dit seizoen aanvankelijk alleen als beloftencoach, met wie hij op titelkoers ligt en afgelopen dinsdag ook de bekerfinale bereikte. Gedurende het seizoen werd Van der Haar ook betrokken bij de scouting en de High Potentials van de club.

Slecht gevoel

PEC Zwolle maakte vorige week bekend het contract van een handvol spelers formeel opgezegd te hebben. Dat ook het clubicoon een ontslagbrief heeft ontvangen, werd niet gecommuniceerd. Volgens Nijkamp gebeurt dat niet bewust. Door het gebrek aan openheid en communicatie tast Van der Haar, die er weinig voor voelt in de huidige opzet trainer te blijven van Jong PEC, in het duister.

,,En dat bezorgt mij een slecht gevoel. Dit is de club waar mijn hart ligt. Al bijna dertig jaar. We zijn nog in gesprek, maar die brief was wel een hard gelag voor me. Ik ben daar eerlijk over, ook omdat ik kan het niet plaatsen”, zegt Van der Haar. ,,Het gaat sportief de goede kant op met Zwolle en ik denk dat ik daar de afgelopen jaren aan heb bijgedragen, met tweehonderd procent inzet en niet alleen als één van de gezichten van de club. En geloof ook dat ik van waarde kan blijven.”

Technische staf