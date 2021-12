PEC Zwolle maakt 400.000 euro verlies en stelt ambitieus groeiplan bij

Poll Frustratie bij fans GA Eagles en PEC Zwolle na KNVB-be­sluit: ‘We worden weer opgesloten’

Grote teleurstelling in Deventer en Zwolle over het besluit van de KNVB om het betaald voetbal niet stil te leggen, maar door te spelen in lege stadions. Geen fans op de tribunes dus de komende weken bij Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. Het zorgt voor frustraties en onzekerheid bij clubbestuurders en supporters. ,,Het lijkt alsof alle shit opnieuw begint.”

