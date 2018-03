PEC Zwolle maakt werk van Van Duinen en Faik

Spits Van Duinen (26) is bezig aan zijn tweede jaar in Rotterdam. Dit seizoen was hij in 23 wedstrijden zes keer trefzeker. De Hagenaar begon zijn loopbaan bij ADO en was vervolgens actief in het Duitse Dusseldorf en bij Roda JC.

Waar PEC voor Van Duinen, die in het bezit is van een doorlopend contract tot medio 2019, een - al dan niet - gelimiteerde transfersom moet neertellen om hem los te weken bij Excelsior, is teamgenoot Faik (26) na dit seizoen transfervrij. De linksbenige middenvelder belandde via Almere City en Roda JC bij Excelsior, voor wie hij dit seizoen vijf keer doel trof. Meerdere clubs hebben Faik en Van Duinen, die zich al veilig speelden met Excelsior, op de korrel.

Mutaties

Terwijl de hoofdmacht van PEC alle zeilen bijzet om na een ijzersterke eerste seizoenshelft niet alsnog buiten de play-off-plaatsen te vallen, wordt op de achtergrond gewerkt aan de selectie voor komend seizoen. Daarin zijn de nodige mutaties te verwachten, aangezien PEC Zwolle de helft van de vaste basisploeg moet vervangen. Zo zullen talent Philippe Sandler (Manchester City), clubtopscorers Mustafa Saymak, Youness Mokhtar (beiden aflopend contract) en spelmaker Ryan Thomas (wil hogerop) vanaf de zomer hun geluk elders beproeven.