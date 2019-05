PEC Zwolle-man van het zuiverste water Bertus van der Weerd (78) overleden

De voetbalclub was zijn hobby, zijn uitlaatklep. Daarbij was Van der Weerd vooral enthousiast over de talenten uit de eigen regio, die via de opleiding van PEC Zwolle het eerste elftal haalden. Hij zag René IJzerman excelleren in de hoofdmacht, maar ook Jaap Stam en Henry van der Vegt, Henk Timmer, Albert van der Haar en Arne Slot. ,,Het is machtig mooi om die jongens te zien doorbreken. Ja, daar ben ik trots op.’’