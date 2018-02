PEC Zwolle: Meeste doelpuntenmakers maar geen enkele scorende invaller

PEC Zwolle is daarmee de enige club in de eredivisie die in de eerste 22 competitiewedstrijden nog geen ‘gouden wissel’ toepaste. Hoewel de huidige nummer vijf al zes keer een achterstand omboog in een overwinning, zag het nog geen van de invallers scoren. Bij Ajax scoorden reserves het meest, namelijk acht keer.