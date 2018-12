PEC Zwolle, met Boer onder de lat, stelt teleur tegen NAC Breda

Boer, die vanwege een knieblessure wekenlang uit de roulatie was, kreeg tegen NAC Breda verrassend de voorkeur boven de prima keepende Mickey van der Hart. De leidinggevende capaciteiten van Boer gaven trainer John van ‘t Schip de doorslag. ,,Het is heel vervelend en heel lullig voor Mickey, maar uiteindelijk moet ik toch een keuze maken”, verklaarde de coach voor de wedstrijd zijn keuze.

Beste PEC-speler

In de eerste helft, waarin NAC Breda het betere van het spel had, was Boer de beste PEC Zwolle-speler. De routinier redde tweemaal bekwaam op inzetten van spits Mitchell te Vrede en voorkwam zo dat de bezoekers op voorsprong kwamen. Pas in het tweede deel van de eerste helft kwamen er kansjes voor PEC, onder meer voor Vito van Crooij, Younes Namli en Kingsley Ehizibue.

De tweede helft was niet veel beter. Van beide kanten, overigens. PEC Zwolle werd nog gevaarlijk via Van Crooij, maar een kansenregen bleef uit. Aan de andere kant verzuimde NAC diverse keren op 0-1 te komen. Tot ergernis van keeper Boer, die zijn frustratie niet onder stoelen of banken schoof. Het bleef bij 0-0.

Tot de winterstop speelt PEC Zwolle nog twee wedstrijden, allebei op vreemde bodem. Dinsdagavond wacht AZ in Alkmaar voor de beker, drie dagen later sluit PEC het kalenderjaar af in De Koel, tegen VVV-Venlo.

PEC Zwolle - NAC Breda 0-0.