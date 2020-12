PEC Zwolle met fitte selectie naar ADO Den Haag; zelfs Tedic en Saymak hebben vrijwel geen pijntjes meer

PEC Zwolle beschikt voor het duel met ADO, woensdag om 20.00 uur in Den Haag, voor het eerst dit seizoen over een fitte selectie. Dat betekent dat de zieke Immanuel Pherai en de geschorste Thomas Lam terugkeren en Mustafa Saymak en Slobodan Tedic weer zijn opgelapt.

Enige vraagteken is trainer John Stegeman. De Epenaar zit sinds een paar dagen in preventieve quarantaine. Maar de verwachting is dat hij woensdag in Den Haag, wanneer PEC de laatste wedstrijd van dit jaar speelt, gewoon op de bank zit.

Mooie slag

Een belangrijke wedstrijd, aldus Gert-Peter de Gunst, de assistent-trainer van de Zwollenaren die tijdens de afwezigheid van Stegeman de honneurs waarneemt. ,,Als we winnen slaan we een mooie slag. En staan we er aardig voor, zeker als je kijkt naar de stand op de ranglijst.’’

Quote Een zege op ADO geeft je natuurlijk wel wat lucht. En je gaat met een lekker gevoel de winterstop in. Daar is de ploeg zich echt wel van bewust. Gert-Jan de Gunst, PEC Zwolle

Of een overwinning ook de onrust bij de achterban weghaalt, dat weet De Gunst niet. ,,Maar het geeft natuurlijk wel wat lucht. En je gaat met een lekker gevoel de winterstop in. Daar is de ploeg zich echt wel van bewust.”

Blij met Slobodan Tedic

De Gunst is in ieder geval blij dat Tedic er weer bij is. Even leek het erop dat de Serviër dit kalenderjaar niet meer in actie zou komen, omdat de aanvaller teveel last had van zijn ribben, een blessure die hij vrijdag had opgelopen in het duel met FC Emmen (0-0).

Maar Tedic heeft zich de laatste dagen dusdanig hersteld dat de huurling van Manchester City normaal gesproken weer bij de selectie zit. Dat geldt ook voor Mustafa Saymak die na vrijdag kampte met een hamstringblessure.

Terugkeer Thomas Lam

Daarnaast keert Thomas Lam terug van een lange schorsing. De Fin, die eind november tegen VVV-Venlo (2-2) zijn tweede rode kaart van het seizoen ontving en daardoor vier duels aan de broek kreeg, begint echter op de bank.

Vermoedelijke opstelling: Zetterer; Van Wermeskerken, Van Polen, Kersten, Paal; Nakayama, Saymak, Huiberts; Drost, Reijnders en Van Duinen.