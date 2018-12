PEC Zwolle met herstelde Van Polen en zonder zieke Dekker tegen Ajax

Babiche Roof mag zich eerste eredivisie-speel­ster van het jaar noemen

5 december Babiche Roof, clubtopscorer van PEC Zwolle Vrouwen, is verkozen tot eredivisie-speelster van het jaar 2018. De spelmaakster ontving donderdag in het stadion de eerste bokaal die is gekoppeld aan de door voetbalmagazine GOAL georganiseerde uitverkiezing.