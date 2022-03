PEC Zwolle met proefspeler Joshua Sion (20) onderuit in oefenduel met SC Heerenveen

Met proefspeler Joshua Sion (20) als invaller kende PEC geen gelukkige generale voor de IJsselderby, over ruim een week in Zwolle. De ploeg van trainer Dick Schreuder, waar veel vaste krachten ontbraken, verloor donderdag met 1-0 van SC Heerenveen.

PEC begon in Friesland met vijf spelers die komend seizoen niet meer in Zwolle te bewonderen zijn. Daarvan kregen Kenneth Paal, Rico Strieder en Luka Adzic deze week te horen dat hun aflopende contract niet wordt verlengd, terwijl de huurlingen Djavan Anderson (Lazio) en Max de Waal (Ajax) deze zomer terugkeren naar hun werkgever.

Dat betekende niet dat Schreuder in het zonnige Abe Lenstra Stadion niet met de toekomst bezig was. Omdat Yuta Nakayama met Japan op pad was (én succesvol was, want na de 2-0 zege op Australië plaatste de verdediger zich met zijn land voor het WK in Qatar), Mustafa Saymak en Oussama Darfalou nog niet fit zijn en ervaren jongens als Bram van Polen, Maikel van der Werff en Kostas Lamprou rust kregen, was het oefenduel met SC Heerenveen een ideale mogelijkheid om verschillende jeugdspelers aan het werk te zien.

Vaste krachten op de bank

Schreuder, die wegens interlandverplichtingen tevens Slobodan Tedic, Daishawn Redan en Ryan Koolwijk miste, was vooral benieuwd naar de 19-jarige Jesse Vermaning. De centrale verdediger van Onder 21 verscheen, net als Rav van den Berg, Gervane Kastaneer en Siemen Voet, in de basis. Daardoor begonnen vaste krachten als Pelle Clement, Mees de Wit, Thomas van den Belt op de bank, waar ook onder anderen Daijiro Chirino, Thomas Beelen en Damian van der Haar zaten.

Volledig scherm Eliano Reijnders, de laatste weken vooral bankzitter, stond tegen SC Heerenveen weer in de basis. © Smit-Images/Raymond Smit

De trainer kon na 45 minuten moeilijk met een tevreden gevoel de kleedkamer opzoeken. In de eerste helft was alleen Adzic dicht bij een treffer. Zijn vrije trap ging net over de kruising. Scherp was de thuisploeg ook niet. Al namen de Friezen, eerder dit jaar nog in eigen huis met 1-0 verslagen door PEC, tien minuten voor de pauze wel de leiding via Sydney van Hooijdonk. Een klein kwartiertje nadat een inzet was gestopt door PEC-doelman Mike Hauptmeijer schoot de huurling van Bologna, met enig fortuin, alsnog raak.

Licht overwicht

Het bleek de beslissing. PEC wisselde wel nog volop; zo kwamen na rust onder anderen De Wit, Van der Haar, Chirino, Beelen en Van den Belt in de ploeg. Het bezorgde de Zwollenaren, waar Landu gevaarlijk was en De Wit dicht bij een doelpunt, een licht overwicht. Het leidde alleen niet tot de verdiende gelijkmaker. Daar kon ook invaller Joshua Sion, spits van VV Pelikaan-S en zoon van oud-prof Romano die deze week op proef is in Zwolle, niks aan veranderen.

Vanwege interlandvoetbal is er komend weekeinde geen speelronde in de eredivisie. Dus gaat bij PEC de focus volledig op de IJsselderby, de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles die volgende week zondag in Zwolle wordt gespeeld. Een duel dat hoe dan ook gewonnen moet worden, wil PEC - met slechts zeven duels te gaan nog altijd hekkensluiter in de eredivisie - kans houden op handhaving.

Karakteristieken

SC Heerenveen – PEC Zwolle: 1-0 (1-0).

Toeschouwers: 250

Scheidsrechter: Higler

Opstelling PEC: Hauptmeijer, Voet, Paal (46. De Wit), Kastaneer (62. Clement), Adzic (62. Landu), Strieder (62. Van der Haar), Anderson (46. Van Wermeskerken), De Waal (62. Chirino), Reijnders (62. Sion), Vermaning (46. Van den Belt) en Van den Berg (46. Beelen).

Scoreverloop: 35. Van Hooijdonk 1-0