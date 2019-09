PEC Zwolle-middenvelder Clement: ‘Ondanks zijn fout gaat complete selectie voor trainer door het vuur’

Clement had net zijn eerste drie vrije dagen sinds de zomerstop achter de rug toen hij zich samen met teamgenoten en andere collega's om 14.30 uur in het spelershome meldde. ,,De voorzitter was er. De trainer ook. Hij deed voorop zijn zegje. Je merkte wel dat het impact had op de groep. Daarna probeer je over te gaan tot de orde van de dag, maar spelers praten er natuurlijk over. Deze week was voor mij ook nieuw. Het was anders dan anders. Dan moet je er onderling ook mee aan de slag. Uiteindelijk wil je, ondanks dat de trainer fout zit, er ook iets positiefs uit trekken.”