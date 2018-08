PEC Zwolle-middenvelder Gustavo Hamer treurt voor spelers én supporters

Gustavo Hamer baalde opzichtig na de tweede nederlaag op rij van PEC Zwolle. ,,Dit is niet waar we op gehoopt hadden, dat is duidelijk'', reageert de middenvelder na de 2-0 nederlaag bij FC Utrecht. ,,We moeten hier uitkomen.''

De speler van PEC Zwolle sprak flink wat krachttermen om zijn gevoel na de tweede nederlaag in evenzoveel wedstrijden in het nieuwe seizoen te omschrijven. ,,We hadden iets anders voor ogen. Zeker niet gezien het spel van vorige week tegen Heerenveen. Al verloren we die wedstrijd, het spel was beter dan wat we nu hebben laten zien.''

Dat lag niet aan een gebrek aan zelfvertrouwen aldus de nieuweling in de PEC Zwolle-selectie, die de naar PSV vertrokken Ryan Thomas moet doen vergeten. ,,We hebben ons heel goed voorbereid op deze wedstrijd, we wisten dat FC Utrecht heel compact zou spelen. Daar hebben we op getraind, maar het kwam er maar niet uit bij ons.''

Tien man

,,Ook niet tegen tien man in de laatste twintig minuten'', zag Hamer nadat FC Utrechts-speler Joris van Overeem na ingrijpen van de VAR met rood van het veld werd gestuurd. ,,Al zetten we wel iets meer druk naar voren. Maar het blijft moeilijk als de tegenstander steeds meer achteruit loopt. We hadden sneller een aansluitingstreffer moeten maken, dan had er wellicht nog iets in gezeten, maar de bal viel steeds net niet goed.''