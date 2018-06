PEC Zwolle-middenvelder Wouter Marinus op weg naar FC Emmen

PEC laat Marinus ondanks een doorlopend contract tot medio 2019 transfervrij overstappen naar Emmen. De speler zelf is er in hoofdlijnen ook uit met de Drentse club. Als Marinus deze week de medische testen met succes aflegt, zal hij PEC Zwolle definitief en na vier jaar verlaten.

Marinus hoopt aan De Oude Meerdijk nieuw voetbalgeluk te vinden. Bij PEC Zwolle fungeerde hij de voorbije jaren – mede door blessures – vooral als invaller. Onder John van ’t Schip mocht Marinus het na de winterstop even als spits proberen. Tegen Heerenveen was hij prompt trefzeker met een kopbal. Twee wedstrijden verder werd hij het zoveelste slachtoffer van de stoelendans in de punt van de aanval bij PEC.

Cambuur en De Graafschap

Het eind van het eredivisieseizoen miste de schaduwspits door een knieblessure, die hij opliep toen hij met een kopbal trefzeker was voor Jong PEC in de halve finale van het bekertoernooi. Dat blijkt nu dus Marinus’ laatste treffer in Zwolse dienst. Ook in het nieuwe seizoen dreigde een bijrol voor hem bij PEC. Met de overstap naar FC Emmen hoopt de geboren Drent weer basisspeler te worden in de eredivisie.