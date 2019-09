PEC Zwolle minimaal twee maanden zonder Reijnen: ‘Ik ben hier zelf schuldig aan’

Reijnen liep de blessure op in de voorbereiding, toen hij tegen FC Emmen in Coevorden een trap tegen zijn enkel kreeg. De tweede aanvoerder toen nog niet heel lang met zijn pijnlijke gewricht zoet te zullen zijn. ,,Het was niet zo dat ik door die schop veel schade aanliep. Het probleem was alleen dat ik steeds na een korte periode van rust en herstel weer doorging.”

De interlandperiode moest vervolgens zalvend werken. ,,Er waren eerder al twee momenten dat het niet lekker liep. Na een week zonder voetbal zou de pijn uit mijn enkel definitief verdwenen zijn, hoopten we. Dat gebeurde alleen niet. De enkel bleef dik en dat was het moment dat we gezegd hebben dat ik een MRI-scan moest ondergaan.”

Klooien

Ook de diagnose was pijnlijk voor Reijnen, die afgelopen voorjaar na bijna acht jaar terugkeerde op het oude nest. ,,Ik bleek schade aan de pezen te hebben en ik had bovendien mijn enkelband ingescheurd. Dan baal je natuurlijk ontzettend. Ik keek uit naar mijn terugkeer bij PEC, had nog niets laten zien, liep te klooien met mijn enkel en dan krijg je dit. Aan de andere kant heb ik door mijn carrière heen weinig blessures gehad en moet je dit ook accepteren.”

Reijnen is minimaal twee maanden uitgeschakeld en het is daardoor nog maar de vraag of hij voor de winterstop nog in actie komt voor PEC Zwolle. ,,In het beste scenario wel, want dan kan ik na twee maanden mijn rentree maken. Daar hoop ik natuurlijk op. In het slechtste scenario wordt dat na de winterstop. Dat blijft lastig inschatten.”