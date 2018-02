PEC Zwolle mist Boer, Van Polen, Saymak en Thomas tegen PSV

Dat is een forse tegenvaller voor trainer John van 't Schip, die de drie geblesseerden woensdag in Alkmaar (beker) ook al moest missen. ,,Voor Bram is het afwachten of hij de wedstrijd tegen Ajax (op zondag 18 februari, JS) haalt. Bij Ryan en Mustafa is het kijken van dag tot dag." De coach sluit niet uit dat het tweetal dinsdag (20.45 uur) tegen SC Heerenveen wél van de partij is. ,,En als ze dat toch niet halen, verwacht ik ze in Utrecht erbij."

Van 't Schip neemt geen risico's met spelers, die niet helemaal fit zijn. ,,Ons doel is Europees voetbal halen, ook na deze serie met wedstrijden zijn er veel punten te halen. Nu risico's nemen met geblesseerde spelers is onverantwoord. Anders lopen we de kans dat ze nog langer uit de roulatie zijn."

Ook verdediger Ruben Ligeon ontbreekt nog vanwege een hamstringblessure, al denkt Van 't Schip hem niet zes tot acht, maar 'slechts' twee tot drie weken kwijt te zijn. ,,Zoals het er nu naar uitziet, valt het dus mee."

Ongeslagen

PEC Zwolle reist dus met een gehavende selectie af naar koploper PSV, dat in 2018 nog ongeslagen is in de eredivisie. Vanwege de schorsing van Boer staat Mickey van der Hart in het doel. Van 't Schip weet nog hoe het duel in Zwolle verliep, toen de Eindhovenaren in blessuretijd alsnog zegevierden (0-1). ,,Ze hebben een ploeg die er tot de laatste minuut bij blijft. Het lijkt tegen PSV alsof je aardig aan het voetballen bent, maar daarin schuilt ook het gevaar. Bij balverlies van ons zijn ze heel goed in de omschakeling, dan kunnen ze met veel mensen voor het doel komen."

Nieuwkomer Queensy Menig, die de rest van het seizoen gehuurd wordt van Nantes, reist wel mee naar het zuiden. De 22-jarige aanvaller deed tot nu toe twee trainingen mee, maar is nog niet wedstrijdfit genoeg om tegen PSV negentig minuten in actie te komen.