PEC Zwolle mist Elbers en Hamer tegen Staphorst; Lam vraagteken

Stanley Elbers ontbreekt woensdagavond in het bekerduel van PEC Zwolle met Staphorst. De aanvaller heeft tijdens zijn invalbeurt in Emmen een lichte enkelblessure opgelopen. Gustavo Hamer is geschorst, terwijl het ook de inzetbaarheid van Thomas Lam twijfelachtig is.

Lam kwam tegen FC Emmen lelijk ten val en hield daar lichte heup-, rug- en nekklachten over, liet trainer John van 't Schip na de afsluitende training voor de derby tegen de hoofdklasser weten. ,,We moeten nog bekijken of hij kan meespelen. Het ging vandaag. Stanley Elbers is er sowieso niet bij. Hij heeft tegen Emmen een tik op zijn enkel gehad en kan tegen Staphorst niet spelen, maar ook dat hoeft niet lang te duren."

Hamer

Ook Gustavo Hamer mist het duel met Staphorst. Hij neemt een schorsing mee uit zijn laatste bekerwedstrijd met Dordrecht, tegen GVVV vorig seizoen, waarin hij twee keer geel en dus de rode kaart kreeg. Dat PEC Zwolle een club treft die vier klassen lager speelt, was voor Van 't Schip geen reden om de opstelling of een gedeelte daarvan prijs te geven. De hoofdtrainer kan er tegen Staphorst voor kiezen om bijvoorbeeld de zes huurlingen (Bouzanis, Paal, Tripaldelli, Bouy, Genreau en Scamacca), die tegen Emmen niet in actie kwamen - of een aantal van hen - speeltijd te geven.

Ritme

Of hij gaat rouleren nu hij een veel bredere selectie heeft dan een jaar geleden? ,,Je zult morgen zien wie er gaan spelen. Vorig jaar is vorig jaar. We overwegen altijd alles. Spelers krijgen allemaal ritme, dat hoeft niet altijd in het bekertoernooi. We spelen volgende week bijvoorbeeld ook een wedstrijd. We gaan niet rouleren om het rouleren. Dat hebben we vorig jaar bij De Meern ook niet gedaan. Maar toen hadden we ook niet veel keus, herinner ik me", stelde Van 't Schip enigszins cryptisch.

Aanvoerder

Over tegenstander Staphorst wilde de coach, die waakt voor onderschatting, meer kwijt. Van 't Schip: ,,Gert Peter de Gunst is van de week wezen kijken. Staphorst heeft aanvallend interessante spelers met individuele kwaliteiten en een aanvoerder die de leiding neemt in alles, ook in vormgeven van het spel. De ploeg brengt fysiek ook het een en ander mee, waardoor we geen onnodige corners of vrije trappen moeten weggeven en moeten zorgen dat we goed staan in de tegenaanval."