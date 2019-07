PEC Zwolle mist geschorste Paal en Kersten bij ouverture tegen Willem II

Voor Kersten geldt min of meer hetzelfde als Paal. Ook hij kreeg in het laatste reguliere competitieduel met FC Den Bosch een gele kaart voorgeschoteld. De mandekker was daarop nog wel speelgerechtigd in de play-offs, maar zit bij zijn nieuwe club PEC wel meteen een wedstrijd schorsing uit. Vanwege hun schorsing deed John Stegeman in de generale repetitie tegen Asteras Tripolis (1-0) ook geen beroep op Paal en Kersten.