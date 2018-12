PEC Zwolle mist Hamer tot de winterstop, Flemming speelt tegen oude club Ajax

Het thuisduel met Ajax van zaterdag (19.45) gaat dus aan de neus van Hamer voorbij. De zomeraankoop viel maandag al na acht minuten uit met een wond aan zijn knie. ,,De blessure liep Gustavo op in zijn periode bij FC Dordrecht”, zegt trainer John van ‘t Schip. ,,De wond is nu weer opengehaald. Tot de winterstop komt hij niet meer in actie. Vervelend, want Gustavo was goed bezig.”

Flemming

Ook Vito van Crooij komt zaterdag niet in actie tegen Ajax. De aanvaller is geschorst nadat hij vorig weekend zijn vijfde gele kaart van het seizoen pakte. Zian Flemming vervangt hem in de aanval. De Amsterdammer is volledig hersteld van zijn hielkwetsuur en kan daarom in actie komen tegen zijn oude club. ,,Het is fijn dat Zian vorige week al minuten heeft gemaakt. Dat was ook de planning”, stelt Van ‘t Schip.

De keuze voor Flemming is logisch: Gianluca Scamacca (knie) kan niet spelen, terwijl Stanley Elbers (teruggekeerd van een hamstringblessure) ‘geen optie is om te starten’.

Routinier Bram van Polen, die vanwege een blessure wekenlang aan de kant stond, is wél beschikbaar. Of de routinier meteen weer in de basis begint? Van ‘t Schip, geheimzinnig: ,,Iedereen die beschikbaar is, kan starten.” De coach kan in het hart van de defensie ook voor Sepp van den Berg en Thomas Lam kiezen.

Niet kansloos

Tegenstander Ajax is in goede vorm, weet Van ‘t Schip. Toch acht hij PEC Zwolle niet kansloos tegen de Amsterdamse topclub. ,,De top 2 van de eredivisie is te sterk voor de rest, dat bewijzen de uitslagen wel. Maar je hebt altijd wedstrijden waarbij dingen anders kunnen gaan. We geloven erin dat we er een wedstrijd van kunnen maken. We willen goed gebruik maken van de ruimtes die Ajax met hun manier van spelen gaat weggeven.”