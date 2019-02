PEC Zwolle moet eerst bewijzen een zaak te hebben

De argumenten op basis waarvan PEC Zwolle denkt een zaak te hebben, zijn maandagmiddag verstuurd. De voorzitter van de arbitragecommissie zal ook op basis daarvan besluiten of hij voldoende gronden ziet om zich over het geschil tussen de eredivisionist en de voetbalbond te buigen. In dat geval wordt overgegaan tot een spoedeisende arbitragezaak, welke vermoedelijk dinsdagavond al of woensdagmorgen plaats zal vinden.

Lees ook PEC moet aanvullende informatie aanleveren om verplaatsen duel met Ajax te voorkomen Lees meer

Bindend

In Zeist krijgen de Zwolse directie en de huisadvocaat dan de gelegenheid met een pleidooi de arbitragecommissie te bewegen om de speeldatum van Ajax-PEC te laten herzien. Na de mondelinge behandeling van de zaak in Zeist maakt de arbitragecommissie kenbaar wanneer het vonnis wordt uitgesproken. Die uitspraak, die vaak een dag later volgt, is bindend. Ook als de arbitragecommissie schriftelijk besluit af te zullen zien van een verdere behandeling, kan PEC Zwolle daar niet tegen in beroep.

De verwachting is dat de arbitragecommissie uiterlijk dinsdagmorgen duidelijk zal maken of PEC in een spoedeisende zaak de gelegenheid krijgt onder de nieuwe speeldatum (woensdag 13 maart, 18.30 uur) uit te komen. De kans lijkt sowieso klein dat het eredivisieduel alsnog op zaterdag 2 maart aanstaande afgewerkt zal worden, omdat clubs en gemeenten dan alweer in tijdnood komen met het treffen van voorbereidingen om de wedstrijd in goede banen te leiden.

Meedenken

De KNVB besloot donderdag het uitduel van PEC met Ajax te verplaatsen. Dat deed de bond in belang van het Nederlands voetbal, om de achtstefinalist te ontlasten in aanloop naar de Champions League-return tegen Real Madrid. Ajax kan Nederland met een stunt bij de Spaanse titelhouder nog aan punten helpen op de UEFA-coëfficiëntenlijst. PEC krijgt daardoor na een vrije voetbalweekeinde in maart drie wedstrijden in acht dagen voor de kiezen.