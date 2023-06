PEC Zwolle moet weer de portemonnee trekken voor het wangedrag van haar supporters, dit keer 10.000 euro boete

Dat PEC Zwolle weer een flinke boete moet betalen heeft te maken met de strafkaart van voorvallen, vier incidenten sinds november 2021. Volgens de aanklager ging het in Tilburg op meerdere fronten mis. Omdat de toegang tot het uitvak werd geforceerd, kon een deel van de aanhang niet gefouilleerd worden. Tijdens het duel werd vuurwerk gegooid in een vak met supporters van Willem II. Bovendien werd een rolluik van een horecapunt opengebroken, daar werd ook geprobeerd om brand te stichten.

Plan van aanpak

PEC Zwolle is door de aanklager gedwongen om een plan van aanpak te schrijven om nieuwe incidenten te voorkomen. Als de club een manier kan aandragen om de kans op opsporing te vergroten wordt een deel van de boete omgezet in een voorwaardelijke straf. Kom er geen gericht plan op tafel, dan wordt de boete verhoogd met nog eens 5.000 euro. De Zwolse club heeft het schikkingsvoorstel van de aanklager geaccepteerd.

Relatief goed nieuws is er ook, want de onderzoeken na incidenten rond de wedstrijden bij Heracles (januari) en Jong Ajax (februari) hebben niet geleid tot een sanctie. PEC Zwolle heeft voldoende kunnen onderstrepen dat bij die duels alles is gedaan om wanordelijkheden te voorkomen, die twee zaken zijn derhalve geseponeerd. Er loopt nog wel een vooronderzoek vanwege vuurwerk dat is afgestoken in de thuiswedstrijd tegen Roda JC (mei).