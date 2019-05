PEC Zwolle nadert akkoord met FC Köln over Kingsley Ehizibue

Het zal niet de eerste keer zijn dat het jeugdexponent van PEC zich in Köln meldt. Ehizibue bracht eind april al een bezoek aan de Bundesligaclub, dat toen nog op het tweede niveau uitkwam tegen Darmstadt. Hoewel de clubs dichtbij een akkoord zijn, moet Köln ook met Ehizibue zelf tot een vergelijk zien te komen. Omdat de rechtsback momenteel in Griekenland van zijn vakantie geniet, krijgt een eventuele transfer waarschijnlijke volgende maand pas zijn beklijf. Wel is het zo dat Ehizibue de Duitse competitie als zijn beste vervolgbestemming ziet.

Ehizibue was in januari nog een handtekening verwijderd voor een transfer naar Genoa. Hij had de medische keuring in Italië al doorstaan, maar volgde naar eigen zeggen uiteindelijk zijn hart en besloot het seizoen bij PEC af te maken. Voor de Zwolse club debuteerde hij in 2014 in het bekertoernooi en speelde hij nadien 125 eredivisieduels. Ehizibue gaat zijn laatste contractjaar in, waardoor PEC deze zomer nog een mooie transfersom kan overhouden aan de verkoop van de zelf opgeleide vleugelverdediger die dit seizoen goed was voor 7 assists.