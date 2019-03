PEC Zwolle neemt afscheid van Dico Koppers en Bas van Wijnen

Koppers werd in 2017 overgenomen van Willem II. Eenmaal hersteld van een enkelblessure, scheurde de linksback, na pas twee invalbeurten, zijn achillespees af. Dat overkwam hem een jaar geleden voor een tweede keer. Koppers is na anderhalf jaar volledig hersteld en hoopt dit seizoen nog zijn rentree te maken in de eredivisie.

Van Wijnen maakte de afgelopen twee jaar helemaal geen minuten in de hoofdmacht. PEC gaf hem in mei 2017 een profcontract maar in het seizoen erop maakte de middenvelder enkel minuten in de beloftenploeg. De laatste maanden is zelfs dat Van Wijnen niet meer gegeven.