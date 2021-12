PEC Zwolle neemt de corners nu wél goed en overwintert in het bekertoernooi

Tandenknarsend zag PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder aan hoe zaterdagavond tegen Fortuna Sittard drie hoekschoppen op rij werden verprutst. Dus deed hij het maandag tijdens de training zelf maar even voor, een goede corner nemen. Tegen MVV, een dag later, bleek dat de spelers goed naar hun coach hadden gekeken.

Snelle goals

Binnen twintig minuten stonden de Zwollenaren namelijk al op een 2-0 voorsprong, en twee keer scoorde PEC uit een hoekschop van Luka Adzic. Eerst prikte Siemen Voet raak, niet veel later gevolgd door een rake kopstoot van zijn maatje centraal achterin, Rav van den Berg. PEC had voor die tijd al een paar waarschuwingen afgegeven, onder meer via de in de basis teruggekeerde Slobodan Tedic. Het matig spelende MVV gunde de Zwolse ploeg overigens alle ruimte.

Het was een enorme weelde voor hekkensluiter PEC, de ploeg die in de eredivisie amper tot kansen en doelpunten komt, maar in het bekertoernooi - tegen twee eerstedivisionisten - wel productief is.

256 dagen

Na de twee rappe treffers was het wachten op meer Zwolse goals. De 3-0 van PEC viel na ruim een uur, vlak nadat Mustafa Saymak en Bram van Polen hun rentree maakten na een aantal weken afwezigheid. Adzic, de man van de corners, schoot de bal uit een lastige hoek hard en hoog in het dak van het MVV-doel. Ook Slobodan Tedic pikte zijn goaltje mee, zijn eerste in 256 dagen (Sparta-uit, vorig seizoen).

Daarmee stelde PEC Zwolle het toegangsbewijs voor de achtste finales van het bekertoernooi veilig. Welke ploeg op 18, 19 of 20 januari de tegenstander is, wordt zaterdagavond bekend, als de balletjes - hopelijk in één keer foutloos - worden getrokken.

