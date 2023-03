PEC Zwolle neemt drie punten mee uit Tilburg na spannende slotfase

PEC Zwolle heeft vrijdagavond een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om het kampioenschap. In Tilburg wist het team van Dick Schreuder Willem II van zich af te schudden dankzij twee doelpunten van Haris Medunjanin.

Een hele andere wedstrijd dan de wedstrijd tegen FC Den Bosch (13-0). Zo noemde trainer Dick Schreuder het uitduel met Willem II vooraf. Toch leek het de bezoekers in de beginfase redelijk makkelijk af te gaan.

Goed begin

Na twaalf minuten tikte Haris Medunjanin het eerste doelpunt binnen, na de voorzet van Ryan Thomas. Daarna was spits Tolis Vellios trefzeker, nadat Davy van den Berg hem alleen op keeper Joshua Smits afstuurde.

Vellios stond na de vier doelpunten van vorige week tegen Den Bosch opnieuw in de basis. Daarmee bleef de opstelling van Schreuder ongewijzigd.

Terug in de wedstrijd

Nadat de stand na 25 minuten al 0-2 was, leek PEC Zwolle een eenvoudige avond tegemoet te gaan, zeker gezien de ploeg het spel bepaalde. Toch lieten de Zwollenaren Willem II een paar minuten later al terug in de wedstrijd komen via Erik Schouten.

Thomas van den Belt had zijn ploeg al snel daarna weer op een veilige marge kunnen zetten, maar zijn schot was te zwak en daardoor geen gevaar voor Smits.

Kansen niet benut

De tweede helft moest even loskomen. Na een kwartier was Medunjanin dichtbij zijn tweede doelpunt van de wedstrijd, maar Smits kon zijn inzet uit de benedenhoek halen. Even later schoot invaller Gervane Kastaneer op de lat.

Doordat PEC Zwolle de kansen niet benutte, bleef Willem II hoop houden op een resultaat tegen de koploper. De ploeg had daar ook alle reden toe, want ineens regende het kansen voor de Tilburgers. Dankzij de reddingen van Jasper Schendelaar bleef een tegendoelpunt uit voor de Zwollenaren.

Spannende slotfase

Nadat het gevaar van Willem II geweken was, wist Medunjanin wel toe te slaan met een hard schot. Het was het vijfde doelpunt van het seizoen van de routinier, die deze week 38 werd. Daarmee besliste hij de wedstrijd en kon PEC Zwolle drie hele belangrijke punten bijschrijven in de race om het kampioenschap.

Door een late tegengoal van De Leeuw werden de laatste vier minuten blessuretijd nog spannend, maar uiteindelijk konden de punten mee naar Zwolle. Maandag wacht de volgende wedstrijd: De Graafschap-uit.

Willem II - PEC Zwolle 2-3 (1-2) 12. Haris Medunjanin 0-1 26. Tolis Vellios 0-2 30. Erik Schouten 1-2. 79. Medunjanin 1-3, 89. Michael de Leeuw 2-3

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen, Beelen, Van Hintum (86 Kersten); Huiberts, Van den Belt, Thomas (68. Kastaneer), D. van den Berg; Taha (77. Chirino), Medunjanin (86. Fontana); Vellios (68. Thy).

