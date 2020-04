PEC Zwolle neemt (vooralsnog) afscheid van twee clubiconen: ‘De hele situatie is kloten’

KNVB mikt op half juni voor herstart eredivisie

1 april De UEFA heeft vandaag in een vergadering besloten dat het voetbalseizoen uiterlijk op 3 augustus afgerond moet zijn. ,,Dit houdt in dat er in de tweede helft van juni zal moeten worden gestart met hervatting van de competitie”, zo schrijft de KNVB in een persbericht.