PEC Zwolle niet tegen koploper Ajax en GA Eagles niet tegen hekkensluiter; trainingen stoppen

CORONACRISISDoor de competitieduels van PEC Zwolle en Go Ahead Eagles die in eerste week van april zouden plaatsvinden, is vanwege de nieuwe maatregelen in de coronacrisis ook een streep gegaan. Ook wordt er niet meer getraind door de eredivisionist en de eerstedivisionist uit de regio.

Het kabinet kondigde zondag aan het eind van de middag aan dat de maatregelen die eerder zijn opgesteld om het het coronavirus in te dammen, worden verlengd tot 6 april. Daardoor zien PEC en GA Eagles een derde competitieduel afgelast worden.

Na de gecancelde ontmoetingen met Heracles en VVV in Zwolle, hoeft PEC op 5 april ook niet op bezoek bij Ajax. Waar de buurman ook de wedstrijd tegen de koploper geannuleerd ziet worden, ziet GAE een streep gehaald worden door het treffen met hekkensluiter Helmond Sport. Afgelopen donderdag hoorde de eerstedivisionist al dat de wedstrijden tegen Cambuur en Roda JC geen doorgang vonden.

Het is niet bekend of, en zo ja, wanneer wanneer de drie afgelaste speelronden worden ingehaald. Minister Bruins liet vandaag in een persconferentie weten dat de coronamaatregelen zijn opgeschort tot 6 april, om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Quote In navolging van het NOC-NSF adviseerde ook de KNVB de profclubs - na enige navraag - aan het begin van de zondag­avond alle trainings­cen­tra te sluiten.

Daardoor heeft het er alle schijn van dat de betaald voetbal­clubs in Nederland, dus ook PEC Zwolle en Go Ahead Eagles, tot 6 april niet (collectief) getraind zal worden.

Stoppen met trainen?

In de nieuwe maatregelen, die een sluiting van scholen en horeca behelzen, kondigde de minister van Medische Zorg en Sport bovendien een slot op sportclubs aan. Dat houdt in dat het kabinet voor de komende drie weken een verbod op stadions en trainingsfaciliteiten verplicht. In navolging van het NOC-NSF adviseerde ook de KNVB de profclubs - na enige navraag - aan het begin van de zondagavond alle trainingscentra te sluiten.

Daardoor heeft het er alle schijn van dat de betaald voetbalclubs in Nederland, dus ook PEC en Go Ahead Eagles, tot 6 april niet (collectief) getraind zal worden. Zowel in Zwolle als Deventer werd na de maatregelen van donderdag een alternatief programma samengesteld, waarmee naar de eerste wedstrijd van april werd toegewerkt. Nu accommodaties niet voorlopig niet toegankelijk zijn, gaan ook geplande oefenduels in rook op.