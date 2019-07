PEC Zwolle-nieuwkomer Sam Kersten ‘merkte aan alles klaar te zijn voor stap hogerop’

,,Ik merkte aan alles dat ik klaar was voor een stap hogerop", stelt Kersten, die voor ruim drie ton en met enige vertraging wordt overgenomen van FC Den Bosch, op de website van zijn nieuwe club. ,,Toen PEC Zwolle zich meldde was ik meteen enthousiast. De club heeft vorig seizoen met spelers als Gustavo Hamer, Zian Flemming en Kenneth Paal al laten zien dat goed presteren in de Eerste Divisie beloond kan worden. Xavier Mous is daar een ander mooi voorbeeld van. Nu ik ook de stap naar de Eredivisie heb gemaakt is het tijd om te laten zien dat ik hier ook mijn mannetje kan staan. Daar ga ik dan ook vol voor.”