PEC Zwolle noteert hoogste toeschouwersgroei: ‘De grote winnaar van het afgelopen decennium’

De onderzoeksjournalisten namen van 16 van de 18 eredivisieclubs de ontwikkeling van bezetting in het stadion onder de loep. Op de ‘recent’ gepromoveerde Fortuna Sittard en FC Emmen na werd berekend hoeveel toeschouwers het stadion in 2010 trok en hoeveel toeschouwers de club sindsdien voor haar onderkomen heeft gegenereerd. Zo bleek dat ten opzichte van 10 jaar geleden een half miljoen minder mensen eredivisieduels bezoekt.

De daling van de bezettingsgraad waar vooral subtoppers als Groningen, Vitesse en Heerenveen gebukt onder gaan, gaat voor de Overijsselse clubs niet op. Daar loopt het publiek niet weg. Integendeel, Twente, Heracles en PEC Zwolle bezetten namelijk de top 3 van clubs met de verbeterde opkomst bij thuiswedstrijden. PEC spant daarin de kroon. Ten opzichte van begin 2011 noteerde de club uit de hoofdstad, die in 2012 promoveerde naar de eredivisie, een groei van 4560 supporters (57%).

Heerenveen hekkensluiter, PEC Zwolle koploper 16. SC Heerenveen -30% -5688 supporters 15. FC Groningen -18% -3866 supporters 14. Vitesse -13% -2282 supporters 13. VVV Venlo -13% -965 supporters 12. RKC Waalwijk -10% -673 supporters 11. Feyenoord -8% -3715 supporters 10. AZ -8% -1336 supporters 9. FC Utrecht -7% -1457 supporters 8. PSV -0,7% -250 supporters 7. Sparta Rotterdam 0% +3 supporters 6. ADO Den Haag 0,8% +100 supporters 5. Willem II 6% +740 supporters 4. Ajax 10% +4697 supporters 3. FC Twente 16% +3692 supporters 2. Heracles Almelo 19% +1605 supporters 1. PEC Zwolle 57% +4560 supporters

,,Bij PEC is veel gebeurd", steekt Knipping van wal. ,,De club is enorm gegroeid, het stadion is vernieuwd en er zijn veel meer plaatsen nu. Het is gaan leven in de stad. Dat zie je met 13.500 toeschouwers gemiddeld. Ik had niet verwacht dat dat mogelijk was.”

Twente-effect

De onderzoeksjournalist ziet een stevig fundament onder PEC, al plaatst hij ook kanttekeningen bij de ambities van de clubleiding om middels een aandelenuitgifte de subtop te bestormen en steeds Europees voetbal te bewerkstelligen.

,,Het grote gevaar is dat ze te snel willen nu. Dan krijg je het Twente-effect. Dat je even succes hebt en denkt elk jaar kampioen te kunnen worden. PEC wint de beker en wil daarna structureel Europa in. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren.”