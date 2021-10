PEC Zwolle O18 kan zich meten met de beste teams van het land, en pakt wel punten

Voor Nick Fichtinger (17) staat het als een paal boven water: hij wil profvoetballer worden. ,,Tuurlijk”, klinkt het zelfverzekerd. ,,Ja, ik ben daar bewust mee bezig.” Bijna dagelijks tuft hij met de trein tussen Zeist en Zwolle heen en weer om bij PEC een betere voetballer te worden. ,,Dit is mijn derde seizoen. Ik kom van Saestum, een club uit Zeist. Vooral in het eerste jaar heb ik me flink ontwikkeld. Ik heb het naar mijn zin, PEC is een warme club, het is hier goed geregeld en we hebben een goed team, zeker als jongens van de O21 mee doen.” De middenvelder zit in zijn examenjaar (vwo) op het CSE, de Zwolse middelbare school voor talentvolle sporters. ,,We zitten met een aantal jongens uit het team in dezelfde klas. Of ik hierna ga studeren, weet ik nog niet. Dat hangt er ook vanaf hoe het voetballen verder verloopt.”