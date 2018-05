PEC Zwolle O19 loopt promotie op één treffer mis: 'Jongens waren verslagen'

PEC Zwolle verliest rechtszaak en moet sportkle­ding zelf betalen

24 mei Voetbalclub PEC Zwolle is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot het betalen van 75.702 euro voor sportkleding die het in 2016 geleverd kreeg door Robey Sportswear in Rotterdam. Vermeerderd met rente, opslag- en proceskosten komt de rekening voor de club op meer dan 80 mille. Een tegenvordering van PEC, dat meent nog 389.530 euro aan sponsorgeld van Roby tegoed te hebben, is door de rechter van de hand gewezen.