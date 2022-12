PEC Zwolle O21 moet kampioensfeestje uitstellen: punt in Tilburg is niet genoeg

PEC Zwolle onder 21 kon zaterdag de titel in de eerste divisie A binnenhalen, maar een 1-1 gelijkspel bij Willem II volstond niet. Chardi Landu, vrijdag teruggekeerd van het trainingskamp in Roldán, maakte namens de Zwollenaren het doelpunt, maar dat was dus niet voldoende. De voorsprong op FC Groningen, dat met 0-4 won bij ADO Den Haag, is nog twee punten.

De beslissing valt over twee weken (15.00 uur) als PEC op eigen veld tegen ADO Den Haag speelt. FC Groningen is tegelijkertijd gastheer voor De Graafschap. De winnaar van de competitie krijgt later in het seizoen een kans om de stap te zetten naar de tweede divisie. Voorwaarde daarvoor is wel een beroerde klassering van Jong FC Volendam, dat voorlopig 17de staat in die tweede divisie.