PEC Zwolle oefent tegen Peter Bosz

Volg hier LIVE PEC Zwolle in Mijas: PEC Zwolle één van eerste opponenten Peter Bosz bij Leverkusen

18:56 Mijas als kuuroord voor PEC Zwolle? De koers naar de veilige haven moet voor de verrassende degradatiekandidaat deze week (3 tot 9 januari) in ieder geval in het idyllische kustplaatsje in Andalusië gestalte krijgen. Meteen na het rampjaar 2018 slaat PEC - voor de vierde keer op rij en voor het eerst met Jaap Stam aan het roer - de tenten op in Zuid-Spanje. Daar wordt twee keer per dag getraind en op maandag geoefend tegen Bundesligaclub Nürnberg. De Stentor is erbij en houdt je met dit blog in het spoor van PEC, op de hoogte van alle transferperikelen en de verrichtingen van Stam tijdens zijn eerste werkweek.