PEC Zwolle oefent tegen Vitesse en traint opnieuw in Wijthmen

Aanvallende wissel in blessuretijd blijkt gouden zet voor PEC Zwolle

15:17 De technische staf van PEC Zwolle paste zaterdagavond in blessuretijd nog een ongedwongen wissel toe om niet één, maar drie punten over te houden aan de ontmoeting met FC Groningen. Het inbrengen van Piotr Parzyszek bleek een schot in de roos, ook omdat de onzichtbare Youness Mokhtar mocht blijven staan van trainer John van ’t Schip en voor de beslissende 3-2 zorgde.