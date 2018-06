PEC Zwolle onderhandelt met Italiaanse Genoa over transfer Namli

De kans is groot dat Younes Namli komend seizoen in Italië speelt. Genoa, als twaalfde geëindigd in de Serie A, onderhandelt met PEC Zwolle over een transfer van de begaafde linkspoot.

De voormalige club van trainer John van ’t Schip heeft naar verluidt miljoenen over voor de 23-jarige Namli. Welk bedrag PEC Zwolle voor de smaakmaker wenst te ontvangen, is niet duidelijk. Het is echter niet ondenkbaar dat PEC bij een akkoord met Genoa het recordbedrag van 2,5 miljoen, waarvoor de eredivisionist Philippe Sandler eerder dit jaar aan Manchester City verkocht, alweer verbreekt.

Zaakwaarnemer Daan Kramp van Forza Sports Group bevestigt dat Genoa pogingen onderneemt Younes Namli los te weken bij PEC Zwolle. ,,De clubs proberen nu tot een akkoord te komen. Younes ziet Genoa en de Serie A als een mooie, nieuwe stap, maar zo lang er geen deal ligt, bereidt hij zich voor op een nieuw en succesvol seizoen met PEC.”

Namli werd een jaar geleden transfervrij opgepikt bij Heerenveen, dat hem 2,5 jaar eerder overnam van het Deense Akademisk BK. Waar hij in Friesland vaak genoegen moest nemen met een reserverol, werd Namli bij PEC onbetwiste basisspeler. Coach Van ’t Schip gunde de spelmaker als rechtsbuiten een vrije rol. Vooral in thuiswedstrijden imponeerde Namli met zijn dribbels. In zijn eerste seizoen was de Deense Marokkaan in 36 officiële duels goed voor zeven treffers en zeven assists.